Планы на выходные: Ар-деко, итальянская культура и футбол

Sobesednik.ru рассказывает, что делать жаждущим культурного досуга в Москве 6–8 июля.

Выставки

С 5 июля в «Гранатном дворе» началась выставка «Гении ар-деко. Парижская мода», где можно будет увидеть 60 оригинальных цветных литографий, фотографий, а также скульптуры, сделанные в 1925-х годах и отображающие стиль ар-деко во всех сферах дизайна.

Фестивали

5-7 июля в саду «Эрмитаж» пройдет фестиваль итальянской культуры «Привет, Апулия!». Посетители смогут посмотреть итальянские фильмы, спектакли, поучаствовать в кулинарных мастер-классах, а также купить итальянские сувениры.

Также не стоит забывать, что в Москве продолжает идти фестиваль болельщиков. В субботу, 6 июля, вы можете поболеть за Россию не только в барах и на Воробьевых горах, но и отправиться на Никольскую улицу или на Creators Base в Музее Москвы.

Кино

На большие экраны в нынешний четверг вышел «Человек-муравей и Оса», который мы уже посмотрели, триллер «Невидимка» с Натали Дормер и Эмили Ратаковски, а также корейский триллер «Пылающий».

В «Космосе» 6 июля пройдет «Большой фестиваль мультфильмов». В течение пяти с поливной часов зрителям будут показывать анимационные фильмы, завоевавшие самые престижные награды. С собой можно взять детей, однако не стоит забывать, что показ начнется в 22:00.