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Планы на выходные: Ар-деко, итальянская культура и футбол
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Планы на выходные: Ар-деко, итальянская культура и футбол 

ИД «Собеседник» 6 июля 2018
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru рассказывает, что делать жаждущим культурного досуга в Москве 6–8 июля.
Выставки
С 5 июля в «Гранатном дворе» началась выставка «Гении ар-деко. Парижская мода», где можно будет увидеть 60 оригинальных цветных литографий, фотографий, а также скульптуры, сделанные в 1925-х годах и отображающие стиль ар-деко во всех сферах дизайна.
Фестивали
5-7 июля в саду «Эрмитаж» пройдет фестиваль итальянской культуры «Привет, Апулия!». Посетители смогут посмотреть итальянские фильмы, спектакли, поучаствовать в кулинарных мастер-классах, а также купить итальянские сувениры.
Также не стоит забывать, что в Москве продолжает идти фестиваль болельщиков. В субботу, 6 июля, вы можете поболеть за Россию не только в барах и на Воробьевых горах, но и отправиться на Никольскую улицу или на Creators Base в Музее Москвы.
Кино
На большие экраны в нынешний четверг вышел «Человек-муравей и Оса», который мы уже посмотрели, триллер «Невидимка» с Натали Дормер и Эмили Ратаковски, а также корейский триллер «Пылающий».
В «Космосе» 6 июля пройдет «Большой фестиваль мультфильмов». В течение пяти с поливной часов зрителям будут показывать анимационные фильмы, завоевавшие самые престижные награды. С собой можно взять детей, однако не стоит забывать, что показ начнется в 22:00.
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