Прощание с художником по костюмам фильма «Любимая женщина механика Гаврилова» Г. Ганевской пройдет 7 июля 

На 92-м году скончалась заслуженный художник РФ, художник-постановщик по костюмам киноконцерна «Мосфильм» Ганна Ганевская. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
«5 июля 2018 г. не стало участника Великой Отечественной войны, заслуженного художника РФ, художника-постановщика по костюмам киноконцерна «Мосфильм» Ганны Владимировны Ганевской. Коллеги-кинематографисты приносят соболезнования родным и близким Ганны Владимировны. Прощание состоится 7 июля в 11:00 в Городской клинической больнице №4 (ул. Павловская, стр. 25, корп. 27; метро «Серпуховская», «Тульская»)», — говорится в сообщении.
Г. Ганевская с 1957 г. работала на киностудии «Мосфильм», сначала в качестве ассистента художника по костюмам в кинокартине «Солико», затем самостоятельно художником по костюмам. В ее фильмографии — около 20 фильмов, в том числе таких как: «Живые и мертвые» (режиссер Александр Столпер, 1964 г.), «Свет далекой звезды» (режиссер Иван Пырьев, 1964 г.), «Скверный анекдот» (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов, 1966 г.), «Карусель» (режиссер Михаил Швейцер, 1970 г.), «Любимая женщина механика Гаврилова» (режиссер Петр Тодоровский, 1981 г.), «Ищите женщину» (режиссер Алла Сурикова, 1982), «Мать» (режиссер Глеб Панфилов, 1990) и других.
В 1976 г. Г. Ганевской было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ», в 2001 г. — «Заслуженный художник Российской Федерации». Трижды ее работы были отмечены кинопремией «Ника» в номинации «за лучшую работу художника по костюмам» — за фильмы «Скверный анекдот» (1988 г.), «Мать» (1991 г.) и «Незримый путешественник» (1980 г.).