Прощание с художником по костюмам фильма «Любимая женщина механика Гаврилова» Г. Ганевской пройдет 7 июля

На 92-м году скончалась заслуженный художник РФ, художник-постановщик по костюмам киноконцерна «Мосфильм» Ганна Ганевская. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

«5 июля 2018 г. не стало участника Великой Отечественной войны, заслуженного художника РФ, художника-постановщика по костюмам киноконцерна «Мосфильм» Ганны Владимировны Ганевской. Коллеги-кинематографисты приносят соболезнования родным и близким Ганны Владимировны. Прощание состоится 7 июля в 11:00 в Городской клинической больнице №4 (ул. Павловская, стр. 25, корп. 27; метро «Серпуховская», «Тульская»)», — говорится в сообщении.

В 1976 г. Г. Ганевской было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ», в 2001 г. — «Заслуженный художник Российской Федерации». Трижды ее работы были отмечены кинопремией «Ника» в номинации «за лучшую работу художника по костюмам» — за фильмы «Скверный анекдот» (1988 г.), «Мать» (1991 г.) и «Незримый путешественник» (1980 г.).