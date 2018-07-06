Юные актеры: тогда и сейчас

Малыши, сыгравшие в семейных комедиях, выбирают разную дорогу. Кто-то остаётся в кинематографе и продолжает сниматься в кино, другие навсегда прощаются со съёмочной площадкой и осваивают иные профессии.

1. Макколей Калкин, звезда рождественской комедии «Один дома». Макколей прославился, когда ему было всего 10. Смышлёный парнишка из фильма полюбился зрителям по всему миру, так что Калкин и дальше мог бы сниматься в кино, но алчность его родителей, требовавших для сына несусветные гонорары, отвратила от юного артиста режиссёр. После в жизни Макколея были алкоголь, наркотики, депрессия, попытка самоубийства и забвение. Сейчас актёру 37 и нет причин думать, что он снова станет звездой.

2. Кристина Риччи , прославившаяся после чёрной комедии «Семейка Адамс». Эта картина была не первой в фильмографии на тот момент 11-летней актрисы, однако именно «Семейка Адамс» стала для Кристины прорывом. Повзрослев, актриса продолжила кинокарьеру, сейчас в активе 38-летней Риччи более 60 ролей в кино.