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Юные актеры: тогда и сейчас
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Юные актеры: тогда и сейчас 

Рамблер 4 часа назад
Малыши, сыгравшие в семейных комедиях, выбирают разную дорогу. Кто-то остаётся в кинематографе и продолжает сниматься в кино, другие навсегда прощаются со съёмочной площадкой и осваивают иные профессии.
1. Макколей Калкин, звезда рождественской комедии «Один дома». Макколей прославился, когда ему было всего 10. Смышлёный парнишка из фильма полюбился зрителям по всему миру, так что Калкин и дальше мог бы сниматься в кино, но алчность его родителей, требовавших для сына несусветные гонорары, отвратила от юного артиста режиссёр. После в жизни Макколея были алкоголь, наркотики, депрессия, попытка самоубийства и забвение. Сейчас актёру 37 и нет причин думать, что он снова станет звездой.
2. Кристина Риччи, прославившаяся после чёрной комедии «Семейка Адамс». Эта картина была не первой в фильмографии на тот момент 11-летней актрисы, однако именно «Семейка Адамс» стала для Кристины прорывом. Повзрослев, актриса продолжила кинокарьеру, сейчас в активе 38-летней Риччи более 60 ролей в кино.
3. Натали Портман, героиня криминального триллера «Леон». Снявшись в 13 лет в фильме, Натали сразу стала любимицей публики и критиков. Несмотря на свалившуюся славу, девушка не зазналась, и продолжила сниматься, тщательно отбирая роли. Кроме того, Натали окончила психологический факультет Гарвардского университета. В 2011 году Портман получила «Оскар» за роль в фильме «Чёрный лебедь», к сегодняшнему дню 37-летняя артистка снялась в нескольких десятках фильмах, многие из которых стали международными хитами.
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