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В кого превращаются актеры из триллеров без грима
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В кого превращаются актеры из триллеров без грима 

Рамблер 3 часа назад
Чтобы хорошенько напугать публику, создатели триллеров используют пластический грим. Некоторые актёры, снимающиеся в ужастиках, запоминаются зрителям именно в таких образах, и нередко по-настоящему удивляют фанатов, появившись перед ними в обычном виде.
1. Фредди Крюгер из «Кошмара на улице Вязов» напугал не одно поколение детей, но вряд ли лицо актёра Роберт Инглунд, который и сыграл маньяка, у кого-то вызовет ужас.
2. С мерзковатым Лепренконом из одноимённого фильма никто не захочет общаться даже за горшок с золотом. А вот актёр Уорвик Дэвис куда более симпатичный.
3. В роли Всадника без головы в готическом ужастике «Сонная лощина» появился Кристофер Уокен. В этой ленте он выглядит устрашающе, хотя в жизни он не столь демоничен.
4. В «Дракуле» в главного героя перевоплотился Гэри Олдмен. Актёру часто приходится играть отрицательных персонажей, хотя в положительных образах он смотрится ничуть не хуже.
5. Величайший преступник в мире Фантомас постоянно менял лица, но его собственное лицо было похоже на лицо мертвеца. Поразительно, но в такое страшилище превращали на съёмках одного из красивейших мужчин кинематографа француза Жана Маре.
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