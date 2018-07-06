В кого превращаются актеры из триллеров без грима

Чтобы хорошенько напугать публику, создатели триллеров используют пластический грим. Некоторые актёры, снимающиеся в ужастиках, запоминаются зрителям именно в таких образах, и нередко по-настоящему удивляют фанатов, появившись перед ними в обычном виде.

1. Фредди Крюгер из «Кошмара на улице Вязов» напугал не одно поколение детей, но вряд ли лицо актёра Роберт Инглунд , который и сыграл маньяка, у кого-то вызовет ужас.

2. С мерзковатым Лепренконом из одноимённого фильма никто не захочет общаться даже за горшок с золотом. А вот актёр Уорвик Дэвис куда более симпатичный.

3. В роли Всадника без головы в готическом ужастике «Сонная лощина» появился Кристофер Уокен . В этой ленте он выглядит устрашающе, хотя в жизни он не столь демоничен.

4. В «Дракуле» в главного героя перевоплотился Гэри Олдмен . Актёру часто приходится играть отрицательных персонажей, хотя в положительных образах он смотрится ничуть не хуже.