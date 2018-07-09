Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»

Экранизация знаменитого романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова до сих пор любима зрителями. Фильм "12 стульев" режиссера Марка Захарова вышел в 1976 году, пятью годами позже одноименной ленты Леонида Гайдая. Последний, кстати, был не в восторге от работы Захарова, назвав это "уголовным преступлением". Андрей Миронов и Анатолий Папанов, которые сыграли у Марка Захарова Остапа Бендера и Кису Воробьянинова, пробовались на те же роли и у Данелии, но ему актеры показались недостаточно убедительными, и он утвердил других. А вот некоторые артисты смогли сыграть в обеих экранизациях, например, Савелий Крамаров и Георгий Вицин, правда играли они уже других персонажей. Интересно, что фильм полностью снят в павильонах, хотя действие некоторых сцен происходит на улице — это все декорации.
А вы сможете завершить реплики любимых героев?