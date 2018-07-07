Главная выставка страны приглашает в выходные дни на просмотр классики советского кино. Об этом сообщила пресс-служба ВДНХ.
На территории Выставки снимались такие культовые советские фильмы, как «Новая Москва», «Подкидыш», «Свинарка и пастух», «Человек ниоткуда». Увидеть их еще раз приглашает Музей кино.
все желающие смогут насладиться просмотром любимых картин по в рамках программы кинопоказов «Лето на ВДНХ» в павильоне №36.
Подробную информацию можно найти на официальном сайте ВДНХ.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / СосквМ меняется
Сообщение ВДНХ приглашает зрителей на кинопоказы советской классик появились сначала на Москва Меняется.