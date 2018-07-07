ВДНХ приглашает зрителей на кинопоказы советской классик

Главная выставка страны приглашает в выходные дни на просмотр классики советского кино. Об этом сообщила пресс-служба ВДНХ.

На территории Выставки снимались такие культовые советские фильмы, как «Новая Москва», «Подкидыш», «Свинарка и пастух», «Человек ниоткуда». Увидеть их еще раз приглашает Музей кино.

все желающие смогут насладиться просмотром любимых картин по в рамках программы кинопоказов «Лето на ВДНХ» в павильоне №36.

Подробную информацию можно найти на официальном сайте ВДНХ.

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