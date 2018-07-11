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Марго Робби рассказала о новом фильме с Харли Квинн
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Марго Робби рассказала о новом фильме с Харли Квинн 

Fancy Journal 11 июля 2018
Фото: DC
Марго Робби, известная по роли Харли Квинн во вселенной DC, поделилась подробностями нового проекта киностудии «Хищные птицы». По словам актрисы, это будет фильм с R-рейтингом, сосредоточенный на женских героях киновселенной. Кроме того, по словам актрисы, ее героиня Харли появится на больших экранах немного в другом виде.
«Костюмы еще не разработаны, но да, у нее будет новый образ», — подтвердила актриса, — «Это значит, что появятся много новых костюмов на Хэллоуин».
К съемкам привлекли режиссера Кэти Янь. Это будет первая женщина-режиссер азиатского происхождения, работающая над супергеройским фильмом. Сценарий напишет Кристина Ходстон, которая также заняла место сценариста в сольнике о Бэттгёрл.
Съемки «Хищных птиц» планируют начать в январе 2019 года.
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