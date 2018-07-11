Марго Робби рассказала о новом фильме с Харли Квинн

Марго Робби , известная по роли Харли Квинн во вселенной DC, поделилась подробностями нового проекта киностудии «Хищные птицы». По словам актрисы, это будет фильм с R-рейтингом, сосредоточенный на женских героях киновселенной. Кроме того, по словам актрисы, ее героиня Харли появится на больших экранах немного в другом виде.

«Костюмы еще не разработаны, но да, у нее будет новый образ», — подтвердила актриса, — «Это значит, что появятся много новых костюмов на Хэллоуин».

К съемкам привлекли режиссера Кэти Янь. Это будет первая женщина-режиссер азиатского происхождения, работающая над супергеройским фильмом. Сценарий напишет Кристина Ходстон, которая также заняла место сценариста в сольнике о Бэттгёрл.

Съемки «Хищных птиц» планируют начать в январе 2019 года.