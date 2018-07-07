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Краеведческий музей Мурманска представил интерактивные программы к 80-летию региона
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Краеведческий музей Мурманска представил интерактивные программы к 80-летию региона 

ТАСС 7 июля 2018
ТАСС, 7 июля. Учебные интерактивные программы по истории Мурманской области и Русского Севера, посвященные 80-летию региона, представляет 7 и 8 июля областной краеведческий музей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.
"В Мурманском областном краеведческом музее 7 и 8 июля демонстрируют учебные интерактивные программы, посвященные 80-летию Мурманской области", — говорится в сообщении.
Учебные программы разработаны на основе фотографий, документов, хроники и видеоматериалов из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Государственного архива Мурманской области, ГТРК «Мурман», студии документальных фильмов «Рек. А».
Посетителям музея покажут фильм «История Кольского края», который познакомит их с историей освоения края, расскажет о первобытном периоде, жизни древних людей, коренных жителях Кольского Севера, развитии края в период с XI по XIX века и Кольском Заполярье в XX — начале XXI столетия. Другой фильм — «История освоения и развития Арктики» расскажет об основных этапах освоении Арктики человеком с древнейших времен до начала XXI века, а также о малоизвестных фактах изучения этого региона.
Также после просмотра фильмов гости музея смогут проверить свои знания в специальном интерактивном приложении для планшетов.
28 мая 1938 года был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Мурманской области». До 13 июня 1921 года эта территория называлась Александровский уезд и почти два века входила в состав Архангельской губернии. После она была преобразована в Мурманскую губернию с центром в Мурманске, а с 1 августа 1927 года — в Мурманский округ в составе Ленинградской области.
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