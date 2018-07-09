Нельзя пропустить: главные сериалы этого лета

Лето — непростой период для любителей сериалов. Многие шоу до осени уходят на перерыв — так называемых хиатус — поэтому фанатам приходится довольствоваться старыми сезонами. Но мы нашли для вас сериалы, которые не дадут заскучать летними вечерами!

Бывшие

С начала июня на Первом канале идет сериал режиссера Ивана Китаева «Бывшие». Главные роли исполнили Любовь Аксенова Денис Шведов , звезды сериала «Мажор». Это история про зависимость и мучительный выход из нее, про то, как в самый тяжелый период жизни человек обретает поддержку.

Иван Китаев, режиссер:

«Основная сюжетная линия проекта заключается во взаимоотношениях Ильи и Яны. Наша история расскажет о сильных чувствах героев, вышедших из совершенно разных социальных слоев, выросших в совершенно разных реалиях. Встретившись в необычных и своеобразных условиях реабилитационного центра, где один помогает, а другая нуждается в помощи, они осознают всю необходимость друг в друге».

Острые предметы

«Острые предметы» (англ. Sharp Objects) — американский телесериал с Эми Адамс в главной роли. Мировая премьера состоится 8 июля. В России показывать сериал будет компания «Амедиа». Сюжет сериала основан на одноименном романе Гиллиан Флинн, автора успешно экранизированного бестселлера «Исчезнувшая». Сразу после выхода роман получил хвалебный отзыв от Стивена Кинга . Режиссером сериала стал Жан-Марк Валле, среди самых известных его работ фильм Далласский клуб покупателей (2013) и сериал Большая маленькая ложь (2017).

Героиня Эми Адамс, Камилла Прикер, криминальный репортер, выходит из психиатрической клиники и тут же отправляется в родной городок в штате Миссури по заданию редакции. Ей поручили расследовать таинственную серию убийств маленьких девочек. Но попадая домой, Камилла сталкивается не только с внешней угрозой — убийцей, который держит в страхе весь город, — но и внутренними противоречиями, а так же призраками прошлого, матерью и сводной сестрой.

Новый человек

Татьяна Арнтгольц и Владимир Епифанцев. Это лето богато не только на драматичные истории. В конце июля на телеканале СТС стартует комедийный сериал «Новый человек». Главные роли в сериале исполняют Максим Виторган

В центре сюжета любовный треугольник между очаровательной Ириной, ее непутевым бывшем мужем, бунтарем Сашей (Владимир Епифанцев) и интеллигентным новым поклонником — Витей (Максим Виторган). В рамках этого амбициозного проекта актеры Татьяна Арнтгольц и Владимир Епифанцев впервые попробовали себя в комедийном жанре — уже совсем скоро зрителям предстоит оценить их труд.

Касл-Рок

Выход сериала в эфир запланирован на 25 июля. Для поклонников творчества Стивена Кинга само название сериала говорит за себя — Касл-Рок, это вымышленный город в штате Мэн, где происходит действие нескольких его произведений. Исполнительным продюсером проекта выступил Джей Джей Абрамс , пожаривший нам культовый сериал «Остаться в живых».

В новом сериале сыграл Билл Скарсгард — после роли клоуна Пеннивайза в последней экранизации романа «Оно» этому молодому актеру пророчили множество ролей в ужастиках, ведь его взгляд просто создан для таких фильмов. Сюжет первого сезона, состоящего из десяти серий, выстраивается вокруг адвоката, который работает с преступниками, приговоренными к смертной казни.

Форс-мажоры

Этим летом внимания заслуживают не только новинки. На 18 июля назначена премьера 8 сезона популярного американского телесериала Форс-мажоры («Suits»). Увы, по понятным причинам Меган Маркл в новом сезоне не появится, но зато мы увидим на экране Кэтрин Хейгл , звезду сериала «Анатомия страсти».

В адвокатской конторе «Пирсон-Спектр-Литт» грядут большие перемены: мы больше не увидим добрую половину любимых героев — Майка Росса, Рэчел Зейн и Джессику Пирсон. Место Джессики займет амбициозная Саманта Уилер (Кэтрин Хейгл). Создатели сериала интригуют зрителей и обещают, что Саманта Уилер станет либо самым великим партнером фирмы, либо ее злейшим врагом.