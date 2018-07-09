Нельзя пропустить: главные сериалы этого лета 

Лето — непростой период для любителей сериалов. Многие шоу до осени уходят на перерыв — так называемых хиатус — поэтому фанатам приходится довольствоваться старыми сезонами. Но мы нашли для вас сериалы, которые не дадут заскучать летними вечерами!
Бывшие
С начала июня на Первом канале идет сериал режиссера Ивана Китаева «Бывшие». Главные роли исполнили Любовь Аксенова и Денис Шведов, звезды сериала «Мажор». Это история про зависимость и мучительный выход из нее, про то, как в самый тяжелый период жизни человек обретает поддержку.
Иван Китаев, режиссер:
«Основная сюжетная линия проекта заключается во взаимоотношениях Ильи и Яны. Наша история расскажет о сильных чувствах героев, вышедших из совершенно разных социальных слоев, выросших в совершенно разных реалиях. Встретившись в необычных и своеобразных условиях реабилитационного центра, где один помогает, а другая нуждается в помощи, они осознают всю необходимость друг в друге».
Острые предметы
«Острые предметы» (англ. Sharp Objects) — американский телесериал с Эми Адамс в главной роли. Мировая премьера состоится 8 июля. В России показывать сериал будет компания «Амедиа». Сюжет сериала основан на одноименном романе Гиллиан Флинн, автора успешно экранизированного бестселлера «Исчезнувшая». Сразу после выхода роман получил хвалебный отзыв от Стивена Кинга. Режиссером сериала стал Жан-Марк Валле, среди самых известных его работ фильм Далласский клуб покупателей (2013) и сериал Большая маленькая ложь (2017).
Героиня Эми Адамс, Камилла Прикер, криминальный репортер, выходит из психиатрической клиники и тут же отправляется в родной городок в штате Миссури по заданию редакции. Ей поручили расследовать таинственную серию убийств маленьких девочек. Но попадая домой, Камилла сталкивается не только с внешней угрозой — убийцей, который держит в страхе весь город, — но и внутренними противоречиями, а так же призраками прошлого, матерью и сводной сестрой.
Новый человек
Это лето богато не только на драматичные истории. В конце июля на телеканале СТС стартует комедийный сериал «Новый человек». Главные роли в сериале исполняют Максим Виторган, Татьяна Арнтгольц и Владимир Епифанцев.
В центре сюжета любовный треугольник между очаровательной Ириной, ее непутевым бывшем мужем, бунтарем Сашей (Владимир Епифанцев) и интеллигентным новым поклонником — Витей (Максим Виторган). В рамках этого амбициозного проекта актеры Татьяна Арнтгольц и Владимир Епифанцев впервые попробовали себя в комедийном жанре — уже совсем скоро зрителям предстоит оценить их труд.
Касл-Рок
Выход сериала в эфир запланирован на 25 июля. Для поклонников творчества Стивена Кинга само название сериала говорит за себя — Касл-Рок, это вымышленный город в штате Мэн, где происходит действие нескольких его произведений. Исполнительным продюсером проекта выступил Джей Джей Абрамс, пожаривший нам культовый сериал «Остаться в живых».
В новом сериале сыграл Билл Скарсгард — после роли клоуна Пеннивайза в последней экранизации романа «Оно» этому молодому актеру пророчили множество ролей в ужастиках, ведь его взгляд просто создан для таких фильмов. Сюжет первого сезона, состоящего из десяти серий, выстраивается вокруг адвоката, который работает с преступниками, приговоренными к смертной казни.
Форс-мажоры
Этим летом внимания заслуживают не только новинки. На 18 июля назначена премьера 8 сезона популярного американского телесериала Форс-мажоры («Suits»). Увы, по понятным причинам Меган Маркл в новом сезоне не появится, но зато мы увидим на экране Кэтрин Хейгл, звезду сериала «Анатомия страсти».
В адвокатской конторе «Пирсон-Спектр-Литт» грядут большие перемены: мы больше не увидим добрую половину любимых героев — Майка Росса, Рэчел Зейн и Джессику Пирсон. Место Джессики займет амбициозная Саманта Уилер (Кэтрин Хейгл). Создатели сериала интригуют зрителей и обещают, что Саманта Уилер станет либо самым великим партнером фирмы, либо ее злейшим врагом.