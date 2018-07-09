Самые стоящие экранизации книг

Когда нет времени на чтение книги, можно посмотреть фильм, снятый по этой книге. Однако далеко не всегда авторы экранизации бережно относятся к оригиналу, в некоторых лентах первоисточник опознаётся с большим трудом. Но есть и другие картины, создатели которых постарались максимально точно перенести сюжетные перипетии из книги на экран.

1. «12 лет рабства», 2013 год. Фильм снят по автобиографии Соломона Нортапа. История, начинающаяся в 1841 году, рассказывает о свободном афроамериканце, живущем в Америке, который соглашается на выгодное предложение. Но работу он не получает, вместо этого Соломон оказывается в рабстве.

2. «Области тьмы», 2011 год. Фильм снят по роману Алана Глинна. Главный герой, писатель-неудачник, начинает принимать экспериментальный препарат, многократно усиливающий способности. Однако у него есть и побочные эффекты.

3. «Выживший», 2016 год. Фильм снят по одноимённому роману Майкла Панке. На траппер, ведущего промысел вместе с командой, нападает медведица. Он получает серьёзные ранения и остаётся дожидаться смерти. С ним также остаются сын и двое напарников. Но мужчины в какой-то момент оставляют раненого и теперь ему придётся выживать одному.