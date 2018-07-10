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Лекцию о кино прочитают в музее «Гараж»
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Лекцию о кино прочитают в музее «Гараж» 

Управа района Якиманка 19 часов назад
Фото: Управа района Якиманка
Лекцию «Экран как конструктор Утопии: из Метрополиса на Марс с пересадкой на Парке культуры» прочитают 11 июля в Музее современного искусства «Гараж».
Она состоится в рамках проекта «Кинотектура», цель которого — обсудить утопии и антиутопии в архитектуре и фильмах.
— Мы посвятили встречу кинематографу, его способности изменять реальность и создавать несуществующие пространства. Мы расскажем гостям о монтаже режиссера Сергея Эйзенштейна и об утопиях другого создателя фильмов Фрица Ланга, — рассказали в пресс-службе культурного учреждения.
Лекцию проведет сценарист и редактор Всеволод Коршунов. Начало встречи в 19:30. Вход свободный.
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