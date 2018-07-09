Милые ляпы в советских фильмах

Снятые в Советском Союзе фильмы хочется пересматривать регулярно. Но даже в шедеврах именитых режиссёров встречаются крошечные недочёты, которые могут увидеть лишь самые внимательные зрители. Конечно, на качество картин они никак не влияют, но иногда любопытно узнать, что и мастера могут допустить оплошность.

1. «Спортлото-82», 1982 год. Номер выигрышного билета меняется на протяжении фильма, за окном директора турбазы почему-то видны заснеженные склоны, хотя туристы, которые появились на экране чуть раньше, путешествовали к горам, на которых снега не было. А одна из сцен была снята ровно на том же месте, где и один из эпизодов комедии «Кавказская пленница».

2. «Три плюс два», 1963 год. Разговор в палатке между героинями Натальи Фатеевой Натальи Кустинской сопровождается периодическим исчезновением бус у последней, а вид табличек, разделяющих мужскую и женскую часть зоны отдыха, меняется во время фильма. В одной сцене зрители отчётливо видят микрофон оператора в правой части кадра.

3. «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», 1965 год. В новелле «Операция „Ы“ замечены странности с бутылками: они меняются в ящике при смене ракурса, а позднее, когда Балбес кладёт бутылку водки в правый карман, после „ранения“ она превращается в бутылку красного вина и перемещается в левый карман.