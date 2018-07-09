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Что делают с фильмами спецэффекты
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Что делают с фильмами спецэффекты 

Рамблер 9 часов назад
Сейчас огромные декорации, пластический грим и фантастических чудовищ заменила компьютерная графика. Авторы фильмов используют спецэффекты, чтобы преобразить актёров или создать иные миры. Но задача артистов не упростилась: им часто приходится произносить диалоги на фоне зелёного экрана в пустой комнате, но держать в воображении партнёров и место, где происходит по сюжету действие. Как же эпизоды блокбастеров выглядели до того, как за них взялись специалисты по компьютерным эффектам?
1. Фильм «Эверест», основанный на реальных событиях, рассказывает о двух группах альпинистов, решивших покорить вершину. Неожиданно в горах начался буран, принёсший неприятности. Многие сцены снимались в павильоне, поскольку натурные съёмки реально угрожали здоровью и жизни артистов.
2. Фильм «Джуманджи: Зов джунглей», сиквел ленты «Джуманжди» 1995 года. По сюжету, четыре старшеклассника оказываются в школьном подвале, где находят приставку с игрой. Запустив игру, они оказываются втянутыми в приключения. В картине есть масса эпизодов, снимать которые по-настоящему было бы просто опасно, поэтому их нарисовали на компьютере.
3. «Стражи Галактики-2». Герои фантастической ленты путешествуют по галактике и пытаются устранить своего главного врага. Реактивный енот Ракета позаимствовал мимику у актёра Брэдли Купера, кроме того, компьютерщики добились максимальной естественных движений енота.
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