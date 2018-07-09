Netflix анонсировал выход индийского хоррора

Первый оригинальный индийский мини-сериал в жанре хоррор Ghoul («Вурдалак») будет доступен на канале Netflix с 24 августа.

Основой для трёхсерийного фильма послужили арабские народные легенды, сообщает Deadline.com.

Согласно сюжету, заключённый прибывает на отдалённую военную базу для допроса, где волею случая узнаёт секреты окружающих его людей.

В качестве сценариста и режиссёра ленты выступил Патрик Грэхэм, ранее снимавший короткометражные фильмы ужасов. В роли главной героини Ниды Рахим — Радхика Апте, принявшая участие в проекте Netflix «Сакральные игры».

Сериал находился в производстве с июня 2017 года, однако первые сведения о нём появились на Netflix в феврале.