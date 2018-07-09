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Netflix анонсировал выход индийского хоррора
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Netflix анонсировал выход индийского хоррора 

RT на русском 9 июля 2018
Фото: Газета Кемерова
Первый оригинальный индийский мини-сериал в жанре хоррор Ghoul («Вурдалак») будет доступен на канале Netflix с 24 августа.
Основой для трёхсерийного фильма послужили арабские народные легенды, сообщает Deadline.com.
Согласно сюжету, заключённый прибывает на отдалённую военную базу для допроса, где волею случая узнаёт секреты окружающих его людей.
В качестве сценариста и режиссёра ленты выступил Патрик Грэхэм, ранее снимавший короткометражные фильмы ужасов. В роли главной героини Ниды Рахим — Радхика Апте, принявшая участие в проекте Netflix «Сакральные игры».
Сериал находился в производстве с июня 2017 года, однако первые сведения о нём появились на Netflix в феврале.
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