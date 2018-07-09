Звезда «Игры престолов» объяснила важность секса

Актриса Натали Дормер , известная по роли Маргери Тирелл в сериале «Игра престолов», ответила на критику фильма «Невидимка», в котором выступила одной из сценаристок и сыграла главную роль. Ленту обвинили в избыточной обнаженке и романтизации садизма, передает The Guardian

36-летняя Дормер заявила, что сексуальность играет важную роль в атмосфере триллера. «В конце концов, у всех нас есть тела. В фильме есть сцена секса, которую я назвала бы любовной сценой, — это метафора того, как мой персонаж сближается с героем Эда Скрейна . Обнаженка прекрасно это демонстрирует», — подчеркнула актриса.

Она отметила, что сцена в душе, в которой ее героиня также предстает голой, раскрывает персонажа — зрители видят ее татуированное тело и понимают, что она не та, кем кажется.