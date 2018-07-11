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Галерея «Нагорная» приглашает на кинопоказ
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Галерея «Нагорная» приглашает на кинопоказ 

Твоя Газета 3 часа назад
Фото: Твоя Газета
В ближайший четверг в рамках ставшего уже традиционным «Киночетверга» состоится показ кинокартины молодого и талантливого Ивана Твердовского. Этот фильм отмечен множеством наград, среди которых — главный приз на международном кинофестивале в Карловых Варах и приз за лучший дебют на «Кинотавре» под названием «Класс коррекции».
Как сообщается на странице галереи в социальной сети «ВКонтакте», кинопоказ приурочен к выставке «Соседи», которая проводится в галерее в рамках проекта Параллельной VI Московской Биеннале Молодого искусства. В основе сюжета фильма — рассказ о судьбе, девочки-инвалида, которая после многолетнего домашнего обучения переводится в обычную районную школу, в класс коррекционного обучения, в котором учатся дети с различными отклонениями.
Мероприятие рассчитано на зрителей в возрасте от 12 лет. Начало в 18.00.
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