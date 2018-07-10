Тест: вспомните самые известные роли Ахеджаковой

Тест: вспомните самые известные роли Лии Ахеджаковой

Сегодня свой день рождения празднует Лия Меджидовна Ахеджакова. Актриса родилась в Днепропетровске, но выросла в Майкопе. Чтобы спасти мать и тетю, умиравших от туберкулеза, маленькая Лия написала письмо Сталину с просьбой о помощи. Лекарство было доставлено.

В 1956 году Лия Ахеджакова поступила в институт цветных металлов и золота, но затем решила связать свою жизнь с искусством, сказались наследственность и семейный пример — ее отчим был театральным режиссером, а мать актрисой.

В 1962 году Ахеджакова окончила ГИТИС, играла в ТЮЗе и "Современнике", в середине девяностых ушла в частную антрепризу.

Лия Ахеджакова стала любимой актрисой Эльдара Рязанова , но много снималась и у других режиссеров.

Актриса известна своей активной гражданской позицией, и резкими высказываниями на актуальные политические темы.