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Тест: вспомните самые известные роли Ахеджаковой
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Тест: вспомните самые известные роли Лии Ахеджаковой 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Киностудия «Мосфильм»/Творческое объединение комедийных и музыкальных фильмов
Сегодня свой день рождения празднует Лия Меджидовна Ахеджакова. Актриса родилась в Днепропетровске, но выросла в Майкопе. Чтобы спасти мать и тетю, умиравших от туберкулеза, маленькая Лия написала письмо Сталину с просьбой о помощи. Лекарство было доставлено.
В 1956 году Лия Ахеджакова поступила в институт цветных металлов и золота, но затем решила связать свою жизнь с искусством, сказались наследственность и семейный пример — ее отчим был театральным режиссером, а мать актрисой.
В 1962 году Ахеджакова окончила ГИТИС, играла в ТЮЗе и "Современнике", в середине девяностых ушла в частную антрепризу.
Лия Ахеджакова стала любимой актрисой Эльдара Рязанова, но много снималась и у других режиссеров.
Актриса известна своей активной гражданской позицией, и резкими высказываниями на актуальные политические темы.
Пройдите наш тест и проверьте, насколько хорошо вы знаете творчество Лии Ахеджаковой.
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