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Родственники или однофамильцы: различаете ли вы актеров
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Родственники или однофамильцы: различаете ли вы актеров 

Рамблер 17 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Экипаж"
В нашем кинематографе немало звездных актерских кланов, представители которых стали гордостью экрана и сцены. С другой стороны, немало артистов не являются родственниками, хотя и носят одну фамилию.
При этом, зрители частенько путают однофамильцев и родственников, приписывая некоторым актерам семейные отношения. А если учесть и тот факт, что некоторые артисты известны под псевдонимами, то зрители запутываются окончательно.
Пройдите наш тест и угадайте, какие звезды приходятся друг другу родственниками, а какие — однофамильцами.
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