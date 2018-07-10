Рязанов снял весь почти фильм в одной квартире 

Готовясь к съёмкам новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!», режиссёр Эльдар Рязанов запретил художникам фантазировать. Он потребовал, чтобы они организовали типичные двухкомнатные квартиры для главных героев ленты. Художник Александр Борисов успешно воплотил эту задумку, а ещё он придумал, что Женя и Надя — новосёлы. Этот ход оправдывал невнимательность Жени. Кроме того, жителям СССР часто выдавали ордера на новые квартиры в преддверии праздников, так что историческая правда была соблюдена. Кстати, обе квартиры в итоге снимали в одних и тех же декорациях, для разных сцен просто переставляли мебель и перекладывали вещи. А вот легендарные дома номер 25 на 3-ей улице Строителей в обеих столицах прекрасно изобразили соседние новостройки на юго-западе Москвы: подъезд в Москве и парадную в Ленинграде снимали возле домов 119 и 125 на проспекте Вернадского. Но восхитительные ленинградские пейзажи тоже попали в фильме: Надя совершила ночную прогулку по городу на Неве. Правда, маршрут героини был замысловат, да и времени на его преодоление потребовалось бы намного больше, чем показано в фильме. Впрочем, зрители с лёгкостью простили Рязанову эту крошечную оплошность.