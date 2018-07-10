Ещё
Рязанов снял весь почти фильм в одной квартире
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет

Рязанов снял весь почти фильм в одной квартире 

Рамблер 2 часа назад
Готовясь к съёмкам новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!», режиссёр Эльдар Рязанов запретил художникам фантазировать. Он потребовал, чтобы они организовали типичные двухкомнатные квартиры для главных героев ленты. Художник Александр Борисов успешно воплотил эту задумку, а ещё он придумал, что Женя и Надя — новосёлы. Этот ход оправдывал невнимательность Жени. Кроме того, жителям СССР часто выдавали ордера на новые квартиры в преддверии праздников, так что историческая правда была соблюдена. Кстати, обе квартиры в итоге снимали в одних и тех же декорациях, для разных сцен просто переставляли мебель и перекладывали вещи. А вот легендарные дома номер 25 на 3-ей улице Строителей в обеих столицах прекрасно изобразили соседние новостройки на юго-западе Москвы: подъезд в Москве и парадную в Ленинграде снимали возле домов 119 и 125 на проспекте Вернадского. Но восхитительные ленинградские пейзажи тоже попали в фильме: Надя совершила ночную прогулку по городу на Неве. Правда, маршрут героини был замысловат, да и времени на его преодоление потребовалось бы намного больше, чем показано в фильме. Впрочем, зрители с лёгкостью простили Рязанову эту крошечную оплошность.
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Игры престолов» объяснила важность секса3
Тест: вспомните самые известные роли Ахеджаковой71
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»35
Милые ляпы в советских фильмах4
Мрачные финалы мультиков, которые детям не показали
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
00:56
Звезда «Игры престолов» объяснила важность секса
Кино
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
05:40
Мрачные финалы мультиков, которые детям не показали
Кино
02:59
Рязанов снял весь почти фильм в одной квартире
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение