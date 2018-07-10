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Мрачные финалы мультиков, которые детям не показали
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Мрачные финалы мультиков, которые детям не показали 

Рамблер 2 часа назад
Обычно мультфильмы заканчиваются типичных хэппи-эндом: герои женятся и обзаводятся детьми. Но реальность далека от сказок, поэтому финалы многих историй, переизложенных для детей студией Disney, в оригинале были куда мрачнее.
1. В мультфильме «Покахонтас» 1995 года главная героиня остаётся с любимым Рольфом и возвращается с ним в Америку. Но реальная Покахонтас сначала попала в плен, откуда её выкупил отец, и лишь потом вышла замуж за Рольфа, а после уехала с ним в Англию. К сожалению, девушка скончалась в 22 года от оспы.
2. В мультике «Рапунцель: Запутанная история» 2010 года вор Флинн Райдер спасает девушку, возвращает её родителям и женится на ней. В оригинальной сказке братьев Гримм сюжет иной. Флинн забирается в башню, после чего Рапунцель оказывается беременной близнецами. Разозлённая ведьма остригает красавице волосы и отправляет её в пустыню, в Райдера ослепляет. Спустя годы его находят дети Рапунцель, девушка исцеляет его и только после этого они возвращаются в королевство.
3. «Русалочка» 1989 года и вовсе радикально отличается от мрачной сказки Ханса Кристиана Андерсена. В авторской истории принц совсем не любил Русалочку и взял в жёны принцессу из соседнего королевства. После этого Русалочка обменяла голос на ноги и должна была получить поцелуй принца. Но срок истекал, поэтому, чтобы избежать смерти, она должна была убить спящего принца. Русалочка не сделала этого и умерла.
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