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Названо время начала съемок приквела «Игры престолов»
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Названо время начала съемок приквела «Игры престолов» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В октябре этого года в Белфасте начнутся съемки приквела «Игры престолов». Возможное название нового проекта — «Длинная ночь». Об этом сообщила газета «Известия».
Продюсером проекта выступит сценарист «Игры престолов» Брайан Когман, а также писатель Джордж Мартин, автор серии книг «Песнь льда и пламени», на которых основана оригинальная сага.
Действия нового сериала будут разворачиваться за тысячи лет до описываемых в «Игре престолов» событиях. Известно, что ни один персонаж легендарного сериала в нем не появится.
В одноименной книге Мартина «Длинная ночь» — затяжная зима, наступившая во времена Века героев и ознаменовавшая первое появление белых ходоков, антагонистов «Игры престолов».
Дата премьеры пока не называется.
9 июня стало известно, что телеканал HBO одобрил создание приквела. Мартин уточнил, что HBO пока заказал только пилотный эпизод.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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