СМИ сообщили о запуске приквела «Игры престолов»

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости . В октябре 2018 года в Белфасте начнутся съемки приквела «Игры прсетолов», сообщает Belfast Telegraph.

Издание отмечает, что события в приквеле будут развиваться за тысячу лет до истории, которая рассказывается в «Игре престолов», при этом ни одного персонажа из завоевавшего популярность у телезрителей сериала в новом проекте не будет.

При этом автор серии книг «Песнь Льда и Пламени» Джордж Мартин в прошлом месяце заявил, что события могут разворачиваться за 5-10 тысяч лет до «Игры престолов». Также он сообщил в своем блоге, что рабочим названием проекта станет «Длинная ночь».

Выход финального сезона «Игры престолов» запланирован на лето 2019 года. Актеры сериала уже сообщили о завершении съемок новых эпизодов.