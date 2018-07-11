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СМИ сообщили о запуске приквела «Игры престолов»
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СМИ сообщили о запуске приквела «Игры престолов» 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: Газета "Труд"
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В октябре 2018 года в Белфасте начнутся съемки приквела «Игры прсетолов», сообщает Belfast Telegraph.
Издание отмечает, что события в приквеле будут развиваться за тысячу лет до истории, которая рассказывается в «Игре престолов», при этом ни одного персонажа из завоевавшего популярность у телезрителей сериала в новом проекте не будет.
При этом автор серии книг «Песнь Льда и Пламени» Джордж Мартин в прошлом месяце заявил, что события могут разворачиваться за 5-10 тысяч лет до «Игры престолов». Также он сообщил в своем блоге, что рабочим названием проекта станет «Длинная ночь».
Выход финального сезона «Игры престолов» запланирован на лето 2019 года. Актеры сериала уже сообщили о завершении съемок новых эпизодов.
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