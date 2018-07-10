Кто дарит голоса западным звездам 

Российские зрители, которые смотрят голливудские фильмы с озвучкой, только видят западных звёзд, но не слышат их. За знаменитостей говорят актёры озвучания, и это серьёзная и довольно сложная работа. А как же выглядят те артисты, которые дарят голоса знаменитостям, оставаясь в тени?
1. Станислав Концевич озвучивает фильмы ещё с девяностых годов. Сегодня в его активе более 300 лент. Голосом Станислава говорят Том Хэнкс, Уилл Смит, Харрисон Форд, Николас Кейдж.
2. Владимир Ерёмин — тоже «ветеран» озвучания, он работает над фильмами с конца восьмидесятых. В числе его «клиентов» — истинные корифеи Майкл Дуглас, Джек Николсон, Роберт Де Ниро и, конечно, Аль Пачино, которого Ерёмин озвучил ещё в «Крёстном отце».
3. Владимир Зайцев часто появляется в кино и на телевидении, но, к сожалению, ему не дают играть значительных персонажей. Зато артист нашёл себя в озвучании: с ним российская публика узнала Майкла Китона, Уиллема Дефо, Джима Керри. Также за плечами Владимира 16 фильмов с Джейсоном Стейтемом и дубляж Роберта Дауни-младшего.