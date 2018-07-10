Кто дарит голоса западным звездам

Российские зрители, которые смотрят голливудские фильмы с озвучкой, только видят западных звёзд, но не слышат их. За знаменитостей говорят актёры озвучания, и это серьёзная и довольно сложная работа. А как же выглядят те артисты, которые дарят голоса знаменитостям, оставаясь в тени?