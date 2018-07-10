Самые глупые русские переводы названий фильмов

Не секрет, что в российском прокате многие западные фильмы называются иначе, чем в оригинале. Прокатчики стараются учесть местную специфику или обыграть крылатые выражения, чтобы лента заинтересовала публику. Но иногда у них случаются невероятные проколы, и с новым названием картина кажется зрителям гораздо менее интригующей или вовсе проходной. Вот несколько таких случаев.

1. Французская комедийная драма «Неприкасаемые» шла в России с названием «1+1».

2. Приключения одного из персонажей вселенной Marvel капитана Америки у нас выпустили под названием «Первый мститель», хотя в оригинале было уточнение, разъясняющее, кто здесь главный герой: создатели дали ему название «Капитан Америка: Первый мститель».

3. Фантастический триллер «Внедрение» мы узнали под названием «Начало».

4. «Мировая война Z», которую в России показали под названием «Война миров Z», оказалась совсем не экранизацией романа Герберта Уэллса , как можно было бы подумать.

5. Фэнтези «Белоснежка и охотник 2» обманывало зрителей, ведь никакой Белоснежки там не было. Не фигурировала Белоснежка и в оригинальном названии «Охотник: зимняя война».

6. Судя по русскому названию, фильм «Мой парень — псих» должен был оказаться легкомысленной комедией. В реальности картина с оригинальным названием «Серебристый лучик надежды» была непростой драмой.