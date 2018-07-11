Опубликовано видео страшного ДТП с Джорджем Клуни

Издание Corriere della Sera на своем сайте опубликовало видео момента, когда актер Джордж Клуни на своем мотоцикле влетел в автомобиль. ДТП попало в объектив камеры уличного видеонаблюдения.

Авария произошла на итальянском курорте Коста-Кораллина. Знаменитый 57-летний актер был госпитализирован в клинику Иоанна Павла II. У него травма бедра и руки, однако жизнь его вне опасности.

Представители актера отказались давать какие-либо комментарии в связи с ЧП, — сообщают иностранные СМИ.

Ранее Пятый канал рассказывал, как машина Джонни Деппа попала в ДТП в Петербурге.