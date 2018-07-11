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Опубликовано видео страшного ДТП с Джорджем Клуни
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Опубликовано видео страшного ДТП с Джорджем Клуни 

Пятый канал 11 июля 2018
Фото: Пятый канал
Издание Corriere della Sera на своем сайте опубликовало видео момента, когда актер Джордж Клуни на своем мотоцикле влетел в автомобиль. ДТП попало в объектив камеры уличного видеонаблюдения.
Авария произошла на итальянском курорте Коста-Кораллина. Знаменитый 57-летний актер был госпитализирован в клинику Иоанна Павла II. У него травма бедра и руки, однако жизнь его вне опасности.
Представители актера отказались давать какие-либо комментарии в связи с ЧП, — сообщают иностранные СМИ.
Ранее Пятый канал рассказывал, как машина Джонни Деппа попала в ДТП в Петербурге.
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