Голливудские секреты, которые не хотят раскрывать

Звёзды всегда на виду и кажется, что у них нет никаких тайн от поклонников. Между тем, даже у самых востребованных знаменитостей есть секреты, которые они предпочли бы предавать огласке.

1. На церемонии вручения премии «Оскар» часть мест отдают посторонним людям, которые должны хлопать в определённый момент, причём им указывают, с какой силой нужно аплодировать.

2. Инвестиции в киноиндустрию — это прекрасная возможность избежать уплаты налогов. А ещё в создание фильмов вкладывают деньги мафиози ради «отмывания» доходов.

3. Отношения между актёрами, которые завязались на съёмочной площадке, нередко переходят в жизнь. Но лишь в исключительных случаях это настоящая влюблённость, куда чаще артисты имитируют роман, чтобы привлечь к ленте побольше внимания.

4. Несмотря на процветание на Западе феминизма, женщины в кино по-прежнему подвергаются дискриминации. Актрисы в подавляющем большинстве случаев получают меньшие гонорары, чем их коллеги-мужчины.

5. Решение о присвоении той или иной знаменитости звезды на тротуаре Голливудской аллеи славы принимает Голливудская коммерческая палата. Если решение положительное, то артисту необходимо заплатить за место 30 000 долларов.