Ещё
Голливудские секреты, которые не хотят раскрывать
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет

Голливудские секреты, которые не хотят раскрывать 

Рамблер 6 часов назад
Звёзды всегда на виду и кажется, что у них нет никаких тайн от поклонников. Между тем, даже у самых востребованных знаменитостей есть секреты, которые они предпочли бы предавать огласке.
1. На церемонии вручения премии «Оскар» часть мест отдают посторонним людям, которые должны хлопать в определённый момент, причём им указывают, с какой силой нужно аплодировать.
2. Инвестиции в киноиндустрию — это прекрасная возможность избежать уплаты налогов. А ещё в создание фильмов вкладывают деньги мафиози ради «отмывания» доходов.
3. Отношения между актёрами, которые завязались на съёмочной площадке, нередко переходят в жизнь. Но лишь в исключительных случаях это настоящая влюблённость, куда чаще артисты имитируют роман, чтобы привлечь к ленте побольше внимания.
4. Несмотря на процветание на Западе феминизма, женщины в кино по-прежнему подвергаются дискриминации. Актрисы в подавляющем большинстве случаев получают меньшие гонорары, чем их коллеги-мужчины.
5. Решение о присвоении той или иной знаменитости звезды на тротуаре Голливудской аллеи славы принимает Голливудская коммерческая палата. Если решение положительное, то артисту необходимо заплатить за место 30 000 долларов.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые глупые русские переводы названий фильмов3
Тест: вспомните самые известные роли Ахеджаковой86
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»37
Фильмы, предсказавшие события из будущего3
Милые ляпы в советских фильмах4
Видео
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
00:56
Звезда «Игры престолов» объяснила важность секса
Кино
10:12
Голливудские секреты, которые не хотят раскрывать
Кино
11:15
Самые глупые русские переводы названий фильмов
Кино
14:19
Кто дарит голоса западным звездам
Кино
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
05:40
Мрачные финалы мультиков, которые детям не показали
Кино
02:59
Рязанов снял весь почти фильм в одной квартире
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение