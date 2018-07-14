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В Таиланде дайвера, погибшего при спасении детей, наградили посмертно
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В Таиланде дайвера, погибшего при спасении детей, наградили посмертно 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: Главный региональный
БАНГКОК, 14 июл — РИА Новости. Специальным указом короля Таиланда Маха Ватчиралонгкона (Рамы X) старший сержант запаса войск спецназначения ВМС страны, бывший боевой пловец 38-летний Саман Куман, погибший в ходе операции по спасению детей из затопленной пещеры Тхам Луанг, посмертно награжден орденом Белого слона и произведен в капитаны третьего ранга.
Королевский указ опубликован в субботу интернет-версией газеты «Тхаи Рат».
"За героизм и самопожертвование при спасении жизней других людей, проявленные при выполнении задания в ходе спасательной операции ценой собственной жизни, на основании Конституции королевства Таиланд и Закона о воинской службе королевства Таиланд, в порядке исключения наградить старшего сержанта ВМС запаса Самана Кумана орденом Белого слона и присвоить ему внеочередное звание капитана третьего ранга посмертно", — говорится в указе.
Старший сержант Саман Куман, уволившийся в запас из отряда боевых пловцов спецназа военно-морских сил Таиланда более 10 лет назад и работавший в службе безопасности международного аэропорта Суваннапхум в Бангкоке, добровольцем отправился в Чианграй для участия в поисково-спасательной операции по выводу на поверхность двенадцати школьников и их футбольного тренера, заблокированных наводнением в десятикилометровой пещере Тхам Луанг. Куман погиб при выполнении задания по доставке запасных баллонов со сжатым воздухом в дальние камеры пещеры для обеспечения эвакуации детей и их тренера в легководолазном снаряжении через затопленные участки маршрута.
Повышение в звании через 4-5 рангов предусмотрено законом о воинской службе Таиланда для военнослужащих, находившихся на действительной службе и погибших при выполнении задания. Помимо почета, такое повышение в звании означает и повышенную офицерскую пенсию, которую получает семья погибшего. Куман на момент гибели не находился на действительной службе, поэтому внеочередное звание было ему присвоено посмертно в виде исключения.
Орден Белого слона является одним из старейших высших орденов Таиланда и присваивается военнослужащим действительной службы и гражданским служащим высокого ранга. В армии, ВМС и ВВС Таиланда им обычно награждают только старших офицеров. За 157-летнюю историю ордена Белого слона им были награждены и многие иностранные военные, дипломаты и госслужащие, в частности несколько офицеров Российского Императорского флота. Орден Белого Слона был, например, у командира героического крейсера «Варяг» капитана первого ранга (впоследствии контр-адмирала) Всеволода Руднева, который получил его за выполнение важной военно-дипломатической миссии в Сиаме (ныне Таиланд) в 1882 году, когда служил лейтенантом на крейсере «Африка».
Военные у пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 6 июля 2018 года
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