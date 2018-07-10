В Печатниках прошел показ мультфильма о Петре и Февронии 

Его провели в помещении галереи «Печатники» на Батюнинской улице. Об этом сообщили в учреждении культуры.
«Состоялась демонстрация полнометражного анимационного фильма «Сказ о Петре и Февронии», который создали режиссеры Юрий Кулаков и Юрий Рязанов. В основу фильма положен сюжет повести Ермолая-Еразма о муромских святых князе Петре и целительнице Февронии. Фильм создавался в течение семи лет по технологии рисованной анимации (каждый кадр прорисовывался художниками отдельно)», — говорится в сообщении.
Подробнее о деятельности центра: vk.com/gallerype4atnik. (еп)