Как диснеевские принцессы загорают на пляже 

Многие художники любят оттачивать свои навыки, перерисовывая известных персонажей. Особой популярностью пользуются диснеевские принцессы. Вот и 24-летняя украинская иллюстратор Дарья Артемьева решила попробовать свои силы на сказочных принцессах, изобразив их в купальниках на морском побережье. Получилось жарко.
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Ранее «Ридус» рассказывал, как фантазии художников превращали диснеевских принцесс в звёзд журнала Playboy и героинь фильмов ужасов, меняли им профессию и национальность, а также присваивали им пышные формы.