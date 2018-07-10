Как диснеевские принцессы загорают на пляже

Многие художники любят оттачивать свои навыки, перерисовывая известных персонажей. Особой популярностью пользуются диснеевские принцессы. Вот и 24-летняя украинская иллюстратор Дарья Артемьева решила попробовать свои силы на сказочных принцессах, изобразив их в купальниках на морском побережье. Получилось жарко.

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