День шоколада: 5 самых «сладких» фильмов

11 июля, несомненно, может считаться самым сладким днем в году — сегодня отмечается Всемирный день шоколада. Устроить себе сладкий ужин и посмотреть какой-нибудь «вкусный» фильм — что может быть лучше в томный вечер «маленькой пятницы»? А наша редакция, по традиции, поможет вам определиться с выбором.

Шоколад

В маленький французский городок, знающий только ненависть, апатию и Библию, приезжают странствующие кондитеры — Виенн Роше с дочерью Анук. В самый разгар поста они открывают шоколадную лавку с умопомрачительными десертами и в скором времени «совращают» всех прихожан церкви. Один только граф Поль де Рейно, мэр города и самый набожный человек во Франции, не готов уступать свою душу «змее-искусительнице».

Мои черничные ночи

Элизабет, навсегда расставшаяся со своим возлюбленным, случайно заходит в небольшое кафе «Ключ». Там она знакомится с очаровательным владельцем Джереми и беззаветно влюбляется в него и в его черничный пирог с мороженым. Хотя Джереми и отвечает героине взаимностью, она не готова вновь открыть свое сердце любви и отправляется в безумное путешествие, чтобы понять, чего она сама хочет.

Мария-Антуанетта

14-летнюю Марию-Антуанетту выгодно выдают замуж за дофина Франции. Девушка счастлива такому раскладу: беспечная жизнь и муж-красавец, что еще нужно для счастья? Увы, дофин не разделяет желания и страсти своей новоиспеченной супруги, из-за чего последней приходится искать утешение в платьях от кутюр, феерических париках, придворных интригах и горах невообразимых пирожных.

Чарли и шоколадная фабрика

Эксцентричный изобретатель и владелец шоколадной фабрики Вилли Вонка объявляет конкурс: в новой партии его шоколадок спрятано 5 «золотых билетов» — эксклюзивных однодневных пропусков на фабрику. Каждый, кто найдет билет и пройдет испытание Вонки, станет обладателем пожизненного запаса шоколада. Вот только билеты спрятаны по всему миру.

Анонимные романтики

Анжелика настолько стеснительная, что теряет сознание во время своей «исповеди» на групповой терапии. Нерешительность Жана-Рене настолько нелепа, что его психотерапевт требует, чтобы пациент позвал кого-нибудь на свидание. К несчастью обоих, они работают на одной шоколадной фабрике, знают друг друга в лицо, давно влюблены и не в состоянии сделать первый шаг навстречу друг другу.