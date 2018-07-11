Алексей Баталов спас кинокарьеру юной актрисы 

Режиссёр Владимир Меньшов, начиная снимать ленту «Москва слезам не верит», уже точно знал, что дочь главной героини должна сыграть юная актриса Наталья Вавилова. С ней он уже встречался на предыдущей картине «Розыгрыш» и в роли Александры видел только её. Но родители Натальи были категорически против того, чтобы дочь стала актрисой, они мечтали, чтобы она выбрала дипломатию. Девушку устроили на курсы при МИДе и готовили к поступлению в вуз, но сама Вавилова тайком от родителей ходила на лекции во ВГИК. Когда Владимир Меньшов пригласил Наталью в «Москва слезам не верит», она это скрыла. Однако родители всё равно узнали новость и даже запретили девушке отвечать на телефонные звонки. Тогда на помощь пришёл исполнитель роли Гоши актёр Алексей Баталов, к тому времени уже признанная звезда советского кино. Вместе с Меньшовым он отправился к Вавиловым. Баталов сумел уговорить близких актрисы и они дали согласие на съёмки. Кстати, на премьере фильма Наталья познакомилась с режиссёром Самвелом Гаспаровым, за которого впоследствии вышла замуж.