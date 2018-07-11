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Алексей Баталов спас кинокарьеру юной актрисы
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Алексей Баталов спас кинокарьеру юной актрисы 

Рамблер 11 июля 2018
Режиссёр Владимир Меньшов, начиная снимать ленту «Москва слезам не верит», уже точно знал, что дочь главной героини должна сыграть юная актриса Наталья Вавилова. С ней он уже встречался на предыдущей картине «Розыгрыш» и в роли Александры видел только её. Но родители Натальи были категорически против того, чтобы дочь стала актрисой, они мечтали, чтобы она выбрала дипломатию. Девушку устроили на курсы при МИДе и готовили к поступлению в вуз, но сама Вавилова тайком от родителей ходила на лекции во ВГИК. Когда Владимир Меньшов пригласил Наталью в «Москва слезам не верит», она это скрыла. Однако родители всё равно узнали новость и даже запретили девушке отвечать на телефонные звонки. Тогда на помощь пришёл исполнитель роли Гоши актёр Алексей Баталов, к тому времени уже признанная звезда советского кино. Вместе с Меньшовым он отправился к Вавиловым. Баталов сумел уговорить близких актрисы и они дали согласие на съёмки. Кстати, на премьере фильма Наталья познакомилась с режиссёром Самвелом Гаспаровым, за которого впоследствии вышла замуж.
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