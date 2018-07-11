Неудачные дубли в геройских фильмах

В блокбастерах всегда присутствуют впечатляющие трюки, невероятные спецэффекты и даже шутки. Но далеко не все эпизоды удаётся снять с первого раза, иногда получаются неудачные дубли, которые в картину не попадают. Сейчас у нас есть возможность увидеть такие эпизоды.

1. «Человек-паук: Возвращение домой». Исполнитель роли Питера Паркера, Человека-паука, не смог удержаться от упоминания из первых фильмов про своего героя.

2. «Чёрная Пантера». Несколько дублей потребовалось артисту Майклу Б. Джордану , игравшему Киллмонгера, чтобы прикрепить взрывчатку к стене. Вероятно, качественный клей во вселенной Marvel — страшный дефицит.

3. «Доктор Стрэндж». Актёр Бенедикт Камбербэтч прекрасно справился с ролью доктора, который борется со злом в другом измерении с помощью магии. Но даже ему удавались не все сцены, а некоторые дубли заканчивались короткими танцевальными импровизациями от Камбербэтча.

4. «Тор: Рагнарёк». В одном из эпизодов Крис Хемсворт , игравший Тора, никак не мог справиться с простой задачей: ему необходимо было спускаться по ступенькам, произнося фразу по частям.