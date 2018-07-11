Фильмы, у которых мог быть другой финал

После финальных титров иногда кажется, что финал фильма должен быть другим. И действительно, у некоторых кинохитов изначально предполагалась иная концовка.

1. «Пункт назначения», 2000. Группа молодых людей избежала гибели в авиакатастрофе, но спустя время они начинают умирать. В оригинальной концовке в живых остаются двое: молодой человек Алекс и девушка Клэр. Однако альтернативный вариант предполагал, что выживет только Клэр.

2. «2012», 2009. Зрители увидели в финале, что геолог Хелмсли узнаёт, что его отец погиб из-за цунами, но был и другой вариант, в котором пожилой мужчина как-то выжил.

3. Пароль «Рыба-меч», 2001. Главный герой, крупный хакер, вышедший из тюрьмы, должен взломать сервер секретных служб. Попутно ему приходиться добыть значительную сумму денег для преступника, который в конце скрывается с деньгами. Альтернативный финал рассказывает, что хакер всё-таки вывел со счетов бандита все средства.

4. «Великий Гэтсби», 2013. В прокатной версии главного героя Джея Гэтсби убивают прямо в его доме, на похороны никто не приходит, а возлюбленная Дейзи уезжает с мужем. Была снят и другой финал: на похороны приезжает отец Джея, а чуть позже Ник, друг Джея, встречается с мужем Дейзи, и тот снова обвиняет Джея в смерти любовницы. Но Ник предпочитает по-умолчать, что любовница погибла из-за Дейзи.