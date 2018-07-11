Выставка «Кинонижний» откроется в рамках фестиваля «Горький fest»

Выставка «Кинонижний» откроется 20 июля в рамках фестиваля нового российского кино «Горький fest» на театральной площади в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба городской администрации.

В экспозицию войдут афиши 58 фильмов и сериалов, которые снимались в столице Приволжья. Нижний Новгород впервые попал в объектив кинокамер он попал в 1914 году — фильм «Покоритель Сибири Ермак Тимофеевич» частично снимался в нашем городе.

Напомним, что фестиваль «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 21 по 26 июля. показы фильмов в рамках фестиваля пройдут с 21 по 25 июля в нижегородский кинотеатрах «Буревестник», «Зарница», «Орленок», «Смена» и в центре культуры «Рекорд». Бесплатные билеты можно получить в кассах учреждений, участвующих в мероприятиях.