Стали известны детали второго приквела «Игры престолов»

В прошлом году телеканал HBO подтвердил съемки первого приквела к фантастическому телесериалу «Игра престолов», действие которого будет разворачивается за тысячи лет до событий основного шоу.

Однако позже писатель Джордж Мартин , автор мира «Игры престолов» и книжной саги «Песнь льда и пламени», заявил, что приквелов будет всего четыре. Сейчас в википедии «Игры престолов» появились детали второго.

Согласно данным портала, HBO разрабатывает проект под названием «Империя пепла». Он расскажет о взлете и падении империи Валирия, цветущие земли которой были погублены так называемым Роком Валирии — масштабным вулканическим извержением.

Валирия, пишет администратор энциклопедии сериала, будет напоминать Римскую империю, а действие в основном развернется в портовом городе Соториос, вдохновленном Карфагеном и Константинополем. Одной из главных героинь, по неподтвержденным пока официально данным, должна стать темнокожая блондинка, летающая на драконе.

Ранее инсайдеры сообщили о завершении съемок финального, восьмого сезона «Игры престолов».