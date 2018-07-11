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Стали известны детали второго приквела «Игры престолов»
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Стали известны детали второго приквела «Игры престолов» 

Газета.Ru 11 июля 2018
Фото: Газета.Ru
В прошлом году телеканал HBO подтвердил съемки первого приквела к фантастическому телесериалу «Игра престолов», действие которого будет разворачивается за тысячи лет до событий основного шоу.
Однако позже писатель Джордж Мартин, автор мира «Игры престолов» и книжной саги «Песнь льда и пламени», заявил, что приквелов будет всего четыре. Сейчас в википедии «Игры престолов» появились детали второго.
Согласно данным портала, HBO разрабатывает проект под названием «Империя пепла». Он расскажет о взлете и падении империи Валирия, цветущие земли которой были погублены так называемым Роком Валирии — масштабным вулканическим извержением.
Валирия, пишет администратор энциклопедии сериала, будет напоминать Римскую империю, а действие в основном развернется в портовом городе Соториос, вдохновленном Карфагеном и Константинополем. Одной из главных героинь, по неподтвержденным пока официально данным, должна стать темнокожая блондинка, летающая на драконе.
Ранее инсайдеры сообщили о завершении съемок финального, восьмого сезона «Игры престолов».
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