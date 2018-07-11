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Kenzo выпустили новый короткометражный фильм
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Kenzo выпустили новый короткометражный фильм 

Fancy Journal 11 июля 2018
Фото: Fancy Journal
Французский модный Дом представил новый 20-минутный фильм, созданный в рамках проекта FOLIO, посвященного творческим коллаборациям художников, музыкантов и фотографов. Напомним, первая серия проекта авторства Акинолы Дэвиса-Младшего и Рут Оссаи вышла в апреле 2017-го года.
Над новым эпизодом, получившим название «Le Renard Bleu» («Синяя лисица»), работали режиссер Партель Олива, японский композитор и перкуссионист Мидори Такада, французская певица Лафанда, krump — танцор Qwenga и фотограф СиДжей Уоткинс. В 20-минутной атмосферной видео-истории, вдохновленной известной в японском и сенегальском фольклоре «Легендой о Синей лисице», герои появляются в образах из весенне-летней коллекции La Collection Memento N°2.
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