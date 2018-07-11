Премьеру Индианы Джонс перенесли 

Пятая часть культовой ленты о знаменитом искателе приключений планировалась к выходу на широкий экран летом 2020 года, однако создатели проекта сообщили, что премьера переносится на год, и увидеть новый фильм с Иднионой Джонсом зритель сможет лишь в июле 2021 года.
Перенос обусловлен многочисленными задержками утверждения окончательного сценария. Работа над ним ведется Джонатаном Кэзданом, а не Дэвидом Кеппом, как планировалось изначально. Режиссером картины станет несравненный Стивен Спилберг, он и Харрисон Форд — бессменные участники процесса работы над всеми частями фильма. К слову, к выходу ленты на экраны, Форду стукнет 79 лет.