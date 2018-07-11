Премьеру Индианы Джонс перенесли

Пятая часть культовой ленты о знаменитом искателе приключений планировалась к выходу на широкий экран летом 2020 года, однако создатели проекта сообщили, что премьера переносится на год, и увидеть новый фильм с Иднионой Джонсом зритель сможет лишь в июле 2021 года.