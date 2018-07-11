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Фильмы, сломавшие людям жизни
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Фильмы, сломавшие людям жизни 

Рамблер 11 июля 2018
Для большинства людей кинематограф — безобидное развлечение, позволяющее скоротать пару часов. Но некоторые фильмы буквально разрушают судьбы людей, причастных к их созданию.
1. Мультфильм «Белоснежка», 1937. Голос главной героине подарила актриса Адриана Казелотти. Она могла бы стать звездой после выхода сказки, но этого не произошло. Уолт Дисней, который и пригласил Казелотти для озвучки мультфильма, не хотел приглашать её в другие свои проекты, чтобы голос ассоциировался только с Белоснежкой. Сниматься Адриане в лентах других студий он также запрещал, в итоге женщину оказалась в забвении.
2. «Ле-Ман», 1971. В фильме снимался легендарный Стив Маккуин, актёр и мотогонщик. По его мнению, лента должна была стать лучшей лентой о гонщиках, но у режиссёра Джона Стёрджеса было иное видение. Творческие разногласия привели к тому, что Стёрджеса убрали из проекта. Фильм катастрофически превышал бюджет, Маккуин попытался спасти картину, вложив весь свой гонорар, и это развалило его продюсерскую компанию.
3. «Последнее танго в Париже», 1972. На исполнительницу главной роли Марию Шнайдер после премьеры свалилась немыслимая популярность, но актриса не смогла с ней справиться. Девушка принялась за наркотики, попыталась покончить с собой.
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