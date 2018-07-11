Тяга к перемене мест: 6 фильмов, вдохновляющих на путешествия

Как сказал Эндрю МакКарти , «дорога открывает пространство для счастливого случая». Чего вам и желаем, куда бы вы ни направились.

«Ешь, молись, люби»

Совпала одноименная книга Элизабет Гилберт с волной дауншифтинга или поспособствовала ей — не так уж важно. Несмотря на то, что вроде бы все, кто хотел, уже съездили за внутренней гармонией в индийские ашрамы и на пляжи Бали, экранизация все равно смотрится с удовольствием, ибо передает дух книги. Не знаешь, что с собой делать? Отправляйся в дорогу. Как минимум, узнаешь что-то новое, как максимум — начнешь жизнь с чистого листа.

«Кон-Тики»

фильм «Кон-Тики»

В 1947 году Тур Хейердал с пятью спутниками отправился по Тихому океану из Перу в Полинезию на плоту, повторяя маршрут предполагаемых предков полинезийцев. Хейердал был убежден, что острова Полинезии заселили индейцы Южной Америки, тогда как его современники считали, что это были переселенцы из юго-восточной Азии. Великое приключение длилось больше ста дней и после множества испытаний завершилось успехом, принеся Туру Хейердалу мировую известность и увенчавшись несколькими важными открытиями.

«Под солнцем Тосканы»

фильм «Под солнцем Тосканы»

Чтобы восстановиться после тяжелого развода, писательница Фрэнсис (Дайан Лейн) едет в Италию и совершает там спонтанную покупку, причем не что-нибудь вроде сумочки, а целый дом. Здание старое и требует ремонта, так что Фрэнсис есть чем себя занять, что уже неплохо. Но кроме того, тут и традиционные итальянские радости вроде дивных пейзажей и превосходной еды, и новые друзья, и, разумеется, романтическое знакомство.

«Шесть дней, семь ночей»

фильм «Шесть дней, семь ночей»

Робин (Хеч) и Фрэнк (Швиммер) едут отдохнуть на экзотический остров. Отдохнуть Робин не дадут: ей нужно съездить кое-куда по работе буквально на денечек, и доставить ее на место не может никто, кроме сварливого Куинна Харриса (Форд). До цели Куинн и Робин не доберутся: им придется совершить аварийную посадку на необитаемом острове. Что будет дальше, догадаться несложно: ссоры и перепалки, плавно перерастающие во взаимное влечение. Предсказуемый сюжет и год выпуска не умаляют достоинств фильма: это обаятельная приключенческо-романтическая комедия, которую не грех и пересмотреть.

«Гавана, я люблю тебя»

фильм «Гавана, я люблю тебя»

Семь новелл о столице Кубы, после которых хочется немедля паковать чемоданы, несмотря на то, что киноистории, снятые мастерами авторского кино, менее всего походят на рекламный проспект. Гавана здесь искренняя и настоящая — именно такая, которую так хочется узнать и так легко полюбить.

«Тропы»

фильм «Тропы»

Экранизация книги Робин Дэвидсон об экспедиции, которую она предприняла в 1977 году. Робин прошла пешком по Австралии около трех тысяч километров: от города Элис-Спрингс до берегов Индийского океана. Ее сопровождали четыре верблюда и собака, а журнал National Geographic выделил фотографа, который освещал экспедицию. В фильме роль Робин исполняет Миа Васиковска, сама же путешественница участвовала в создании ленты как консультант.