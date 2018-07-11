Выставка «Нижегородский Голливуд» откроется в Русском музее фотографии

Выставка «Нижегородский Голливуд» откроется в Русском музее фотографии20 июля 2018 года в 11.00 в Русском музее в рамках II фестиваля нового российского кино «Горький fest» откроется выставка «Нижегородских Голливуд». В экспозицию войдут более 150 фотографий 1960-2010-х годов из фондов РМФ и частных архивов. Нижний Новгород часто становился декорациями для съемок советских и современных фильмов. В Русском музее фотографии хранится около 200 негативов, сделанных на съемочных площадках города Горького фоторепортерами Владимиром Войтенко и Владиленом Изволенским. Уникальные кадры также можно найти в архивах нижегородских фотографов.

Виктор Мельников, Антон Белоусов. Посетители увидят, как изменился съемочный процесс за последние пятьдесят лет. На выставке будут представлены снимки со съемок фильмов: «Свет далекой звезды» (1964 год), «Ещё не вечер» (1974 год), «Хождение по мукам» (1977 год), «Васса» (1982 год), «Храни меня, мой талисман» (1986 год), «Конец операции „Резидент“ (1986 год), „Жизнь Клима Самгина“ (1988 год), „Мисс миллионерша“ (1988 год), „Мать“ (1989 год), „Сибирский цирюльник“ (1998 год), „Кiтайскiй сервизъ“ (1999 год), „Ключи от бездны“ (2004 год), „Дети Арбата“ (2004 год), „Жмурки“ (2005 год), „Адмиралъ“ (2008 год), „Живи и помни“ (2008 год), „Пыль времени“ (2008 год), „Утомленные солнцем-2“ (2010 год), „Московская борзая“ (2014 год), „Последняя ночь“ (2015год). Авторы фотографий: Владимир Войтенко, Владилен Изволенский, Николай Мошков, Георгий Ахадов, Владимир Алексеев

В этих снимках сквозь кинематографическую иллюзию без труда читается смена реальных эпох и настроений. Дореволюционный город, купеческий, рабочий, интеллигентный, оживает в фильмах по книгам Максима Горького. Сознательных советских людей сменяют полные сомнений герои 1980-х. Бандитские истории эпохи первоначального накопления капитала разворачиваются на старинных улицах Нижнего Новгорода. Причем город здесь совсем не условная декорация, он создает атмосферу, помогает почувствовать подлинность происходящего, поверить в магию кино.

Напомним, фестиваль „Горький fest“ откроется 20 июля 2018 года в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького. Закрытые показы пройдут в театре драмы имени Максима Горького и Нижегородском театре „Комедiя“. Фильмы, которые не вошли в конкурсную программу, любой желающий сможет бесплатно посмотреть с 21 по 25 июля 2018 года в кинотеатрах „Орленок“, „Зарница“, „Буревестник“, „Смена“ и центр культуры „Рекорд“. Кроме того, все дни фестиваля „Горький fest “ будет работать открытый летний кинотеатр на Нижне-Волжской набережной. Вход на все площадки фестиваля, кроме театра драмы и театра „Комедiя“ будет бесплатным для всех желающих. Вход на закрытые показы будет по приглашениям. Закрытие фестиваля — 26 июля 2018 года.

Отметим, „Горький fest“ — это кинофестиваль современного российского кино. Конкурсная программа собрана из картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео и документалистики.

Как сообщалось ранее, 31 января 2018 года в Литературном музее Максима Горького глава города Владимир Панов , актер и президент фестиваля „Горький fest“ Михаил Пореченков и продюсер фестиваля „Горький fest“, генеральный директор продюсерского центра „ЛЮКСАР“ Оксана Михеева подписали трехстороннее соглашение о проведении в Нижнем Новгороде второго фестиваля российского кино „Горький fest“. „Кинофестиваль действительно станет грандиозным событием. Организаторы готовят много форматов, один из которых будет посвящен юбилею Горького“, — заявил Владимир Панов.

18+