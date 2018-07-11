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Русский музей фотографии покажет «Нижегородский Голливуд»
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Русский музей фотографии покажет «Нижегородский Голливуд» 

В городе N 11 июля 2018
Фото: В городе N
Выставка «Нижегородский Голливуд» откроется в Русском музее фотографии 20 июля. Зрителям будет представлено более 150 работ, сделанных во время съемок различных фильмов в Приволжской столице. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации.
Посетители музея увидят уникальные кадры со съемок последних 50 лет. Среди фильмов, созданных за этот период в Нижнем Новгороде такие известные ленты, как «Васса», «Сибирский цирюльник», «Жмурки», «Утомленные солнцем-2», «Храни меня, мой талисман» и множество других. Зрители смогут проследить, как со временем менялся съемочный процесс и сам город, который, по словам организаторов, выступает не только как декорация, но и создает атмосферу и помогает почувствовать подлинность происходящего.
В экспозицию войдут снимки, сделанные Владимиром Войтенко, Георгием Ахадовым, Владиленом Изволенским и другими авторами.
Выставка организована в рамках кинофестиваля «Горький fest», который пройдет в Нижнем Новгороде 20 — 25 июля.
Фото: Русский музей фотографии
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