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Самые громкие кинопремьеры этой недели
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Самые громкие кинопремьеры этой недели 

Рамблер 11 июля 2018
Фото: Кадр из фильма "Генезис 2.0"

Небоскреб

В главной роли Дуэйн Джонсон.
Долгожданный фильм этого лета, по сюжету которого только Уилл Форд может спасти самый высокий и технологичный небоскреб от катастрофы. Пожар начинается на одном из самых высоких этажей здания. Главной задачей Уилла становится обезопасить свою семью от настигшей их угрозы.
Купить билеты на фильм "Небоскреб" можно на Афише.

Монстры на каникулах 3: Море зовет

Режиссер Геннадий Тартаковский.
Летняя пора — это время отдыхать на море. Монстры решают отправится в невероятный круиз на шикарном лайнере. Во время круиза Дракула влюбляется в загадочную Эрику. Но оказывается, Эрика хранит страшную тайну, которая может погубить всех пассажиров лайнера.
Купить билеты на фильм "Монстры на каникулах 3: Море зовет" можно на Афише.

Большая афера в маленьком городе

Режиссер Массимо Гаудиозо.
Жители маленького городка переживают кризис после закрытия шахты. В городе тотальная безработица, только открытие фабрики может спасти положение. Но есть одна проблема: в штате фабрики должен быть врач, а в городке нет специалиста, который бы мог стать штатным доктором. Жители случайно встречают пластического хирурга из Милана. Их задача уговорить его стать частью их команды.
Купить билеты на фильм "Большая афера в малехоньком городе" можно на Афише.

Талли

От режиссера «Мне бы в небо». В ролях Дэвис Маккензи и Шарлиз Терон.
Комедия, по сюжету которой Талли приходит работать няней к многодетной матери. Еще никто не подозревает, как повезло детям, что к ним пришла именно она.
Купить билеты на фильм "Талли" можно на Афише.

Русалка. Озеро мертвых

От режиссера фильмов «Пиковая дама», «Черный обряд» и «Невеста».
Фильм ужасов о девушке, которая умерла когда-то на затерянном лесном озере и сала русалкой. После того, как Марина и Рома встречают русалку, их жизнь превращается в бесконечный кошмар. Они могут его остановить лишь одним способом…
Купить билеты на фильм "Русалка. Озеро мертвых" можно на Афише.

Генезис 2.0

Документальный фильм Кристиана Фрая.
Хван У Сок утверждает, что может совершить революцию в науке и клонировать мамонта из останков, хранившихся во льдах тысячелетиями. Если он сделает это, то оставит невероятный след в науке и в истории человечества.
Купить билеты на фильм "Генезис 2.0" можно на Афише.

Muse: Drones World Tour

Режиссеры Том Кёрк и Иэн Уиллем Шрам.
Фильм — это тур, снятый в рамках мирового турне 2016 года. В фильме будут показаны атмосферные концерты группы и звучать легендарные хиты Muse, с которыми они выступали.
Купить билеты на фильм "Muse: Drones World Tour" можно на Афише.
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