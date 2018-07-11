Самые громкие кинопремьеры этой недели

Небоскреб

Долгожданный фильм этого лета, по сюжету которого только Уилл Форд может спасти самый высокий и технологичный небоскреб от катастрофы. Пожар начинается на одном из самых высоких этажей здания. Главной задачей Уилла становится обезопасить свою семью от настигшей их угрозы.

Монстры на каникулах 3: Море зовет

Режиссер Геннадий Тартаковский.

Летняя пора — это время отдыхать на море. Монстры решают отправится в невероятный круиз на шикарном лайнере. Во время круиза Дракула влюбляется в загадочную Эрику. Но оказывается, Эрика хранит страшную тайну, которая может погубить всех пассажиров лайнера.

Большая афера в маленьком городе

Режиссер Массимо Гаудиозо.

Жители маленького городка переживают кризис после закрытия шахты. В городе тотальная безработица, только открытие фабрики может спасти положение. Но есть одна проблема: в штате фабрики должен быть врач, а в городке нет специалиста, который бы мог стать штатным доктором. Жители случайно встречают пластического хирурга из Милана. Их задача уговорить его стать частью их команды.

Талли

От режиссера «Мне бы в небо». В ролях Дэвис Маккензи и Шарлиз Терон

Комедия, по сюжету которой Талли приходит работать няней к многодетной матери. Еще никто не подозревает, как повезло детям, что к ним пришла именно она.

Русалка. Озеро мертвых

От режиссера фильмов «Пиковая дама», «Черный обряд» и «Невеста».

Фильм ужасов о девушке, которая умерла когда-то на затерянном лесном озере и сала русалкой. После того, как Марина и Рома встречают русалку, их жизнь превращается в бесконечный кошмар. Они могут его остановить лишь одним способом…

Генезис 2.0

Документальный фильм Кристиана Фрая.

Хван У Сок утверждает, что может совершить революцию в науке и клонировать мамонта из останков, хранившихся во льдах тысячелетиями. Если он сделает это, то оставит невероятный след в науке и в истории человечества.

Muse: Drones World Tour

Режиссеры Том Кёрк и Иэн Уиллем Шрам.

Фильм — это тур, снятый в рамках мирового турне 2016 года. В фильме будут показаны атмосферные концерты группы и звучать легендарные хиты Muse, с которыми они выступали.