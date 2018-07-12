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Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»
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Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых» 

Рамблер 10 часов назад
По задумке Эдмона Кеосаяна атаман Сидор Лютый должен был появиться во всех фильмах трилогии про неуловимых мстителей. Но на площадке Эдмон рассорился с исполнителем роли Сидора Владимиром Трещаловым, поэтому Лютый погиб в финале первой части. Изначально роль хотели отдать Ефиму Копеляну, но потом режиссёр понял, что Лютый должен быть моложе. Как только перед членами группы появился Трещалов, все поняли, что он станет идеальным атаманом. Все трюки на лошади актёр исполнял сам, а во время одного сильного травмировался и до конца съёмок вынужден был пользоваться тростью. Владимир Трещалов отличался взрывным характером и не гнушался употреблять спиртное. И первым от него пострадал исполнитель роли Даньки молодой артист Виктор Косых. Во время съёмок сцены, когда Лютый избивает Даньку, Трещалов должен был лупить бичом по доске. Актёр появился на площадке нетрезвым, поэтому плохо контролировал движения и несколько раз ударил подростка по-настоящему, серьёзно травмировав его. Позднее Виктор отомстил взрослому коллеге, использовав настоящий хлыст в эпизоде, где он хлещет Лютого.
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