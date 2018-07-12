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Актеры, которых мы потеряли в 2018
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Актеры, которых мы потеряли в 2018 

Рамблер 9 часов назад
Актёров, которые снимаются в популярных сериалах и фильмах, многие зрители считают чуть ли не членами семьи. Всё, что происходит в жизни кумиров, люди воспринимают близко к сердцу, будь то новый роман или серьёзная болезнь. А уход любимого артиста из жизни может и вовсе погрузить в депрессию. Эти артисты покинули мир в нынешнем году, но остаются в памяти поклонников благодаря ролям.
1. Джерри Ван Дайк скончался 5 января в возрасте 86 лет. Роль в знаменитом ситкоме «Тренер» принесла ему 4 номинации на премию «Эмми».
2. Дэвид Огден Стайерз ушёл из жизни 3 марта в возрасте 75 лет. Мировую известность ему принесла роль майора Винчестера в сериале «Госпиталь МЭШ».
3. Конни Сойер, голливудская рекордсменка, самая возрастная актриса «фабрики грёз», скончалась 22 января в возрасте 105 лет. Конни снималась до конца 2017 года, а самые заметные роли сыграла в лентах «Когда Гарри встретил Салли» и «Тупой и ещё тупее».
4. Эмма Чэмберс умерла 21 февраля в возрасте 53 лет. Эмма была востребованной актрисой на британском телевидении, а звездой стала после роли в романтической комедии «Ноттинг-Хилл».
5. Дебби Ли Кэррингтон не стало 23 марта 2018, на момент кончины ей было 58 лет. Миниатюрная актриса и каскадёрша ростом всего 1,17 м снималась в хитах «Вспомнить всё» и «Люди в чёрном».
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