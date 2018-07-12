17 фильмов, которые отпускают не сразу

На ivi вышел замечательный триллер «Тихое место» с Эмили Блант в главной роли, так что мы собрали еще несколько фантастических фильмов, которые оставляют мощнейшее послевкусие.

Тихое место

На Земле конец света: она наводнена жуткими тварями, которые ищут своих жертв по звуку. Жителям американской глубинки приходится существовать в полной тишине — общаться жестами, красться, затаив дыхание, отказаться от столовых приборов во время еды. Но осечка рано или поздно неизбежна, и тогда начинается настоящий ад.

Если смотреть ночью, то потом хочется молчать и ходить на цыпочках.

2001 год: Космическая одиссея

Космический корабль с двумя членами экипажа, одним компьютером и спящими пассажирами летит к Юпитеру. У компьютера есть секрет, который он, пожалуй, слишком ревностно охраняет.

Стэнли Кубрик снимал этот фильм на максимуме визуальных деталей и на минимуме диалогов. Он не пытался объяснить смысл происходящего, до всего придется доходить своим умом.

Интерстеллар

Земля потихоньку гибнет в бесконечных природных катастрофах, людям все тяжелее чувствовать себя на ней как дома, и все силы брошены на выживание. Под торжественную органную музыку Ханса Циммера в далекий космос отправляются несколько человек, которые должны найти новую пригодную для жизни планету.

Безумно красивый фильм, в котором смешались любовь к близким, чувство долга, космические просторы и физика черных дыр.

Сталкер

Сталкер, Писатель и Профессор оправляются в самое загадочное место на планете — Зону, образовавшуюся после падения метеорита. Здесь все не то, чем кажется, и опасность подстерегает на каждом шагу. Тем не менее, люди стремятся сюда, потому что в самом сердце Зоны есть некая Комната, которая исполняет заветные желания.

Если вы не соскучились на первых же минутах и досмотрели фильм до конца, то, скорее всего, он погрузил вас в гипнотическое состояние, какое случается, если долго смотреть на костер.

Чужой

Команда космического корабля «Ностромо» сталкивается на чужедальней планете с тварью невероятной живучести и великих паразитических навыков. Избавиться от чудовища тем сложнее, что не все члены экипажа поддерживают эту благую цель.

Несмотря на то, что фильм очень древний и спецэффекты там сделаны вручную на коленке, даже сегодня смотрится это с таким напряжением и тревогой, словно не знаешь, чем все закончится.

Луна 2112

Сэм три года сидит в гордом одиночестве на Луне, приглядывает за роботами, которые ведут добычу полезных ископаемых. Скоро он должен лететь на Землю к семье, но четко отлаженная система пересменки дежурных на лунной станции дает сбой. В ожидании подмоги Сэму придется провести несколько очень странных дней.

Легкие клаустрофобичные ощущения будут преследовать вас и после того, как фильм закончится.

Марсианин

Марсианская экспедиция Ares 3 во время эвакуации с Марса теряет на планете инженера Марка Уотни. Вернуться за ним сложно, так что первому марсианину приходится применить все свои научные познания и изобретательность, чтобы выжить и прокормиться. И вот первое правило выживания на Марсе — в кармане всегда должен быть рулон скотча.

Как думаете, сколько времени вы бы продержались на Марсе? У нас, кстати, есть тест на эту тему.

Вечное сияние чистого разума

История о вечной любви, которая прорастает снова и снова, даже если попытаешься ее удалить навсегда самыми радикальными методами.

Это фильм из разряда тех, которые предлагают вам новую пищу для размышлений о жизни и о природе человеческих отношений.

Гравитация

Несколько человек ведут монтажные работы на космической станции, когда случается страшная катастрофа. Вернуться на Землю очень непросто — вокруг обломки, все вертится, сбивая с толку, и даже самая маленькая ошибка ведет к смерти.

С визуальной точки зрения — это фильм о том, как прекрасна наша планета. С психологической — это рассказ о том, сколько тараканов надо укокошить в собственной голове, чтобы найти силы и двигаться дальше даже тогда, когда кажется, что спасение уже невозможно.

Безумный Макс: Дорога ярости

Несколько решительно настроенных женщин и один не дружащий с головой Макс мчатся по барханам на огромной фуре. За ними гонятся жуткие типы. Вид у них нездоровый, но природная убогость не мешает им зверствовать и раззадоривать себя для боя.

Ритм и драйв картины действует на зрителя, как мощный энергетик. Так что лучше не принимать его перед сном.

Прибытие

На Землю прилетают пришельцы, и люди должны научиться с ними общаться, чтобы узнать ответ на главный вопрос: каковы намерения инопланетян. Для этого к одному из мест высадки приезжает лучший лингвист Америки — Луиза Бэнкс.

Сложнейшее интеллектуальное и эмоциональное повествование, после которого еще какое-то время захочется поразмышлять в тишине.

Собачье сердце

Страшно умный профессор Преображенский проводит прогрессивную операцию — пересаживает собаке гипофиз человека. С псиной происходит удивительная трансформация — он становится человеком. Однако оказывается, что те душевные качества, которые прокатывали в песьем виде, человека превращают в отвратительнейшую шавку, опасную для общества.

Сатира в полный рост с типичными побочными эффектами в виде стойкой мизантропии.

Район №9

Когда над Землей завис инопланетный корабль, люди, понятно, перетрусили. Но потом оказалось, что прилетели к нам не завоеватели, а беженцы — истощенные и бездомные насекомоподобные существа. Со временем привыкли худо-бедно жить на одной планете, правда, проблем прибавилось, да и нетерпимость к чужакам никуда не делась.

Благодаря псевдодокументальной съемке кажется, что все так и было на самом деле.

Кин-дза-дза!

Земляне дядя Вова и Скрипач нечаянно оказываются на чужой планете в отдаленной Галактике, а, чтобы вернуться домой, надо пообщаться с местными жителями, которые могут подсказать дорогу и обеспечить транспортом. Жизнь у инопланетян нелегкая, так что и нравы довольно своеобразные.

Оно, вроде, и смешно, но почему-то грустно. После такого хочется помолчать, укоризненно глядя на звезды.

Бразилия

Сэм Лаури живет в обществе тотальной бюрократии, и в целом его все устраивает. Но однажды он встречает девушку из своих снов. К сожалению, Джил обречена, так как имела неосторожность написать письмо об ошибке, допущенной бюрократической системой. А система предпочитает исправлять ошибки, убирая людей.

Странная, парадоксальная реальность, после которой придется собирать свои представления о жизни заново.

Логан

В мутантском сообществе серьезный кризис — герои состарились, обзавелись болячками и склонностью к релаксу. Логан тихонько сидит в богом забытой глуши и надеется, что его оставят в покое. Но тут появляется девочка с адамантиевым скелетом, и расслабленной жизни приходит конец — надо спасать ребенка.

Трудно расставаться с харизматичным супергероем, а особенно, если комикс превращается в серьезную драму.

Бегущий по лезвию 2049

На дворе светлое будущее. Мир населен людьми и репликантами. Одни — хозяева жизни, вторые — слуги для самой тяжелой и неприятной работы. Офицер полиции Кей, который специализируется на поддержании порядка среди репликантов, узнает однажды важную и опасную информацию. Чтобы во всем разобраться, ему нужно разыскать Рика Декарда.

Весь фильм держится на потрясающем визуальном ряде и на игре Райана Гослинга , герою которого искренне сопереживаешь.

Доктор Стрэндж

Успешный нейрохирург Стефан Винсент, попав в автомобильную аварию, лишается всего, чем дорожил — беременной жены и любимой работы. Потеряв смысл жизни, герой фильма отправляется в невероятное путешествие с целью все исправить. В итоге он открывает в себе удивительные способности и становится доктором Стрэнджем — величайшим магом на Земле. Теперь целью его жизни становится защита человечества от зла в любом его обличии.

Психоделичность происходящего с доктором настолько завораживает, что наш повседневный мир кажется ошибкой мироздания.