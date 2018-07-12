5 фильмов про истинных джентльменов

Умение держаться с достоинством — настоящее искусство. И кто же может знать о нем больше, нежели британские джентльмены, не теряющие самообладания ни при каких обстоятельствах? Смотрим кино и вдохновляемся.

«Джейн Эйр»

2011 г., режиссер Кэри Фукунага, в ролях: Майкл Фассбендер , Миа Васиковска.

Главный джентльмен в этой истории — разумеется, мистер Рочестер. Пусть он сколько угодно расписывается в своем пренебрежении устоями — это не мешает ему быть вежливым (пусть порой и чересчур прямолинейным) как с равными ему по положению, так и со слугами. Он считает себя циником, но при этом берет на себя ответственность — за ребенка, которого даже не считает своим, и за безумную супругу. Кроме того, он с самого начала видит в своей подчиненной Джейн личность, в то время как склонность других героев относиться к гувернанткам как к мебели Шарлотта Бронте явно считает вульгарным, плебейским качеством.

«Легкое поведение»

Англия, 20-е годы. Джон Уитэкер привозит в родовое поместье молодую жену Лариту. Красивую, жизнелюбивую американку, которая обожает гонки, большинство членов семейства воспринимает в штыки. Фильм предоставляет массу возможностей поразмышлять на тему того, что такое «легкое поведение» и «хорошее воспитание». Происхождение еще не делает из женщины леди, а настоящий джентльмен будет любезен с гостьей, как бы эксцентрично она себя ни вела, и всегда встанет на сторону беззащитного.

«Возвращение в Брайдсхед»

Студент Чарльз Райдер знакомится в Оксфорде с лордом Себастьяном Флайтом, и тот привозит его в свое родовое поместье. Чарльз становится другом семьи, и эти узы остаются неразрывными долгие годы. Чарльз — «простого» происхождения, Флайты — благородного; интересно понаблюдать, отличаются ли хоть чем-то их поведение и манеры. Если да, в чем разница, если нет — благодаря чему Райдер органично вписывается в круг аристократов.

«Дориан Грей»

Триллер по роману Оскара Уайльда раскрывает другую, страшную сторону образа «истинного джентльмена». Можно оставаться исключительным красавцем (как Дориан Грей), всеми уважаемым членом общества (как лорд Генри Уоттон ) и быть при этом безнравственным мерзавцем. Хорошие манеры и высокие нравственные качества — не одно и то же.

«Большие надежды»