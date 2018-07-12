Сирша Ронан в драме «Мария — королева Шотландии»

Марго Робби. Появились первые постеры нового фильма «Мария — королева Шотландии» (Mary Queen of Scots), главные роли в котором исполнят Сирша Ронан

Звезда фильма «Бруклин» перевоплотилась в наследницу шотландского престола — Марию Стюарт, а Робби примерила необычный парик и сыграла ее кузину и историческую соперницу — королеву Англии Елизавету I.

Киноафиша

Сюжет картины будет опираться на исторические события, произошедшие в 16 веке.

Мария, королева Шотландии, совершает заговор против своей дальней родственницы с целью стать следующей наследницей английского престола.

Киноафиша

Ее планам не было суждено осуществиться, заговор был раскрыт, а сама Мария — казнена.

Премьера картины состоится 17 января 2019 года.