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Сирша Ронан в драме «Мария — королева Шотландии»
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Сирша Ронан в драме «Мария — королева Шотландии» 

Киноафиша 12 июля 2018
Фото: Постер к фильму "Мария – королева Шотландии"
Появились первые постеры нового фильма «Мария — королева Шотландии» (Mary Queen of Scots), главные роли в котором исполнят Сирша Ронан и Марго Робби.
Звезда фильма «Бруклин» перевоплотилась в наследницу шотландского престола — Марию Стюарт, а Робби примерила необычный парик и сыграла ее кузину и историческую соперницу — королеву Англии Елизавету I.
Киноафиша
Сюжет картины будет опираться на исторические события, произошедшие в 16 веке.
Мария, королева Шотландии, совершает заговор против своей дальней родственницы с целью стать следующей наследницей английского престола.
Киноафиша
Ее планам не было суждено осуществиться, заговор был раскрыт, а сама Мария — казнена.
Премьера картины состоится 17 января 2019 года.
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