Кустурица экранизирует Лермонтова 

Фильм по мотивам романа "Герой нашего времени" собирается снять сербский режиссер Эмир Кустурица.
По его словам, он давно увлекается творчеством русского писателя и поэта, и считает, что роман "Герой нашего времени" никогда не потеряет актуальности, его сюжет повторяется в России из эпоху в эпоху.
К съемкам картины режиссер приступит после завершения работы над фильмом по романам "Идиот" и "Преступление и наказание" Достоевского, которые пройдут в Китае.
"Идея в том, чтобы показать важнейшие аспекты творчества Достоевского с точки зрения китайского общества, тем самым еще более приблизить позицию русского классика к современности", — объяснил выбор места съемок режиссер.