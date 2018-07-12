Кустурица экранизирует Лермонтова

Фильм по мотивам романа "Герой нашего времени" собирается снять сербский режиссер Эмир Кустурица

По его словам, он давно увлекается творчеством русского писателя и поэта, и считает, что роман "Герой нашего времени" никогда не потеряет актуальности, его сюжет повторяется в России из эпоху в эпоху.

К съемкам картины режиссер приступит после завершения работы над фильмом по романам "Идиот" и "Преступление и наказание" Достоевского, которые пройдут в Китае.