Фильм с Ривзом переименуют специально для русских

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В российском прокате Siberia с Киану Ривзом будет называться иначе 

Рамблер 5 часов назад
Фильм Siberia с Киану Ривзом в отечественном прокате будет носить другое название. Это вызвало бурю негодования у российских фанатов актера.
Большая часть съемочного процесса проходила в Санкт-Петербурге.
Сюжет киноленты рассказывает историю об американском торговце драгоценными камнями, который приезжает, чтобы продать свои голубые бриллианты. В России он встречается со своим подельником Петром, тот пропадает вместе с бриллиантами. Тогда главному герою приходится отправиться в Сибирь на поиски своего партнера и драгоценных камней.
Российские фанаты к названию картины отнеслись с особым трепетом. Siberia — такое название носит фильм в оригинале, в отечественном прокате все же сменит свое название. В России кино будет называться "Профессионал". Зачем это сделано — пока не ясно. Предположительно, для российского проката такое название сочли более благозвучным.
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