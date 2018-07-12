Актеры, пробившиеся в кино из стриптиза

Многие актёры до начала карьеры в кинематографе перебивались случайными заработками, работая уборщиками, водителями или официантами. А эти знаменитости, получающие сегодня миллионные гонорары и обожаемые публикой, когда-то были стриптизёрами.

1. Исполнительница хип-хопа Карди Би перепробовала множество занятий, одним из которых был стриптиз. Прошлого девушка не стесняется, хотя раньше скрывала этот факт от близких.

2. Актёр Ченнинг Татум тоже на заре карьеры промышлял стриптизом. Танцевальные навыки помогли ему пробиться в кино, и сегодня он пользуется популярностью у режиссёров.

3. Крис Прэтт , звезда «Стражей галактики» и «Мстителей», когда-то нуждался в деньгах. Оплачивать счета ему помогала работа в стриптизе, хотя, по признаниям Криса, профессионалом в этой области его не назовёшь.

4. Леди Гага начала работать в стриптизе в 18 лет. Как говорит сама певица, танцы в чёрной коже под тяжёлую рок-музыку позволяли ощутить ей собственную сексуальность.